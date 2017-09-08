Регистрация авто по месту его использования является цивилизованной европейской практикой, - С.Новак

Регистрация автомобилей по фактическому месту их использования является цивилизованной практикой стран Европы. Об этом сообщил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины, экс-министр транспорта Польши Славомир Новак, отвечая на вопрос, какой совет он мог бы дать власти в сложившейся в Украине ситуации с автомобилями с европейской регистрацией.
“Вы знаете, что я всегда предпочитаю не советовать кому-либо, что делать, я люблю заниматься работой, которая важна для меня, в частности, сегодня это ремонт украинских дорог, однако закон есть закон”, – сказал он.
С.Новак поддержал законодательное урегулирование регистрации таких автомобилей в Украине.
“Если кто использует автомобиль в Украине – это уже украинский автомобиль, должна быть украинская регистрация. Я понимаю, что есть некая “контроверсия”, но закон есть закон, и те, кто купил, должны заплатить налоги, зарегистрировать автомобиль тут, другого выхода нет”, – резюмировал он.
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