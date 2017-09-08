Министерство финансов выступает против предоставления публичному акционерному обществу “Укрпочта” права оказывать финансовые услуги. Об этом в четверг в ходе публичной дискуссии сообщила первый замминистра финансов Оксана Маркарова.
“Мы предоставили свое заключение по законопроекту. Оно отрицательное. Мы не поддерживаем это”, – сказала она.
Маркарова отметила, что это очень затратный механизм, ведь “Укрпочте” нужно получать банковскую лицензию, потом переориентировать свои подразделения на предоставление финуслуг.
В средине августа Национальный банк сообщил, что считает необходимым получить заключение Кабинета Министров о планах публичного акционерного общества “Укрпочта” предоставлять банковские услуги.
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21 июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №6601, которым предлагается уполномочить ПАО “Укрпочта” предоставлять услуги по обслуживанию почтовых счетов и, соответственно, осуществлять эмиссию электронных платежных средств, а также предоставлять отдельные банковские услуги без необходимости получения банковской лицензии.
Кроме того, проектом закона предлагается предоставить “Укрпочте” право наравне с банками открывать и вести корреспондентские счета в НБУ, других банках страны и за ее пределами.
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