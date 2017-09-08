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Минфин против предоставления "Укрпочте" права оказывать финуслуги

08 сентября 2017 года Источник:Finance.Ua

Министерство финансов выступает против предоставления публичному акционерному обществу “Укрпочта” права оказывать финансовые услуги. Об этом в четверг в ходе публичной дискуссии сообщила первый замминистра финансов Оксана Маркарова.

“Мы предоставили свое заключение по законопроекту. Оно отрицательное. Мы не поддерживаем это”, – сказала она.

Маркарова отметила, что это очень затратный механизм, ведь “Укрпочте” нужно получать банковскую лицензию, потом переориентировать свои подразделения на предоставление финуслуг.

В средине августа Национальный банк сообщил, что считает необходимым получить заключение Кабинета Министров о планах публичного акционерного общества “Укрпочта” предоставлять банковские услуги.

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21 июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №6601, которым предлагается уполномочить ПАО “Укрпочта” предоставлять услуги по обслуживанию почтовых счетов и, соответственно, осуществлять эмиссию электронных платежных средств, а также предоставлять отдельные банковские услуги без необходимости получения банковской лицензии.

Кроме того, проектом закона предлагается предоставить “Укрпочте” право наравне с банками открывать и вести корреспондентские счета в НБУ, других банках страны и за ее пределами.

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Комментарии:»

Да здравствует 08 сентября 2017 года 10:17 #

Укргазфинпочта! Поставку газа в конвертах - гарантируем! Открываем анонимные счета в каждом почтовом отделении ! Ура, господа-товарищи!

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