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Парламентский комитет рекомендует поддержать законопроект об усилении гарантий безопасности детей

07 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Комитет рекомендует парламенту принять во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления гарантий безопасности детей. Об этом сообщается на сайте парламента.

При рассмотрении законопроекта (реестр. № 3579) члены Комитета отклонили все поправки, где предлагалось изъять из законов Украины «Об основах национальной безопасности Украины» и «Об основах внутренней и внешней политики» нормы о гарантиях безопасности детей, поскольку, по мнению народных депутатов в условиях российской агрессии именно эти законы должны содержать нормы по защите прав детей.

В то же время, Комитет решил дополнить Заключительные положения законопроекта поручению Кабинета министров Украины повысить размер прожиточного минимума для ребенка до 6 лет и для детей в возрасте от 6 до 18 лет во время разработки проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2018 год, а также до 1 января 2018 года внести на рассмотрение Верховного Совета Украины проект закона по улучшению социальной защиты семей с детьми и установления справедливых социальных гарантий детям.

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