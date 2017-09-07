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Представители МВФ, ЕС и США будут помогать Минфину в реформировании фискальной службы

07 сентября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Канада, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский Союз и США будут консультировать Министерство финансов Украины в реформе Государственной фискальной службы. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Министр финансов Александр Данилюк, Госсекретарь Минфина Евгений Капинус и и.о. Председателя ГФС Мирослав Продан встретились с международными партнерами для формирования Наблюдательного совета проекта по комплексной реформы ГФС.

Во встрече приняли участие Хьюг Мингарелли, Посол ЕС на Украине, Роман Ващук, Посол Канады на Украине, Эрнст Райхель, Посол Германии, Франсис МАЛиЖ, Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа, Брайан Сел, представитель Минфина США, Уоррен Уилсон, сотрудник экономического отдела Посольства США, Йоста Люнгман, представитель МВФ на Украине.

Основной темой обсуждения стала имплементация всех наработок по реформе ГФС, над чем уже работает Группа внедрения реформы вместе с рабочей группой в составе представителей Минфина, ГФС и консалтинговой компании.

Все международные партнеры поддержали идею создания Наблюдательного совета и согласились помогать в реформировании ГФС.

«Мы готовы поддерживать команду Минфина и ГФС в проекте по комплексной реформы фискальной службы. Реформа ГФС - одна из важнейших реформ для дальнейшего восстановления украинской экономики и привлечения инвесторов», - сказал Посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

Посол Германии на Украине добавил, что Германия решительно поддерживает реформы на Украине и гордится тем, что может внести свой вклад в успехи Украины.

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