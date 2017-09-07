Сегодня 07 сентября 2017 года, 17:42

Минэнерго считает незаконным объявленный «Нефтегазом» тендер на закупку инвестиционно-банковских услуг

Министерство энергетики и угольной промышленности считает незаконным объявленный Национальной акционерной компанией «Нефтегаз Украины» тендер на предоставление инвестиционно-банковских услуг, связанных с обеспечением отделения деятельности по транспортировке природного газа («анбандлинг»), включая привлечение квалифицированного партнера к управлению газотранспортной системой Украины (ГТС). Об этом говорится в сообщении министерства на официальной странице в социальной сети.

Тендер был объявлен 1 сентября.

Согласно позиции министерства, объявленный тендер прямо противоречит закону «О рынке природного газа», который регламентирует, что только Кабинет Министров разрабатывает и утверждает условия конкурса привлечения партнеров ГТС.