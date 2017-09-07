Сегодня 07 сентября 2017 года, 17:41

Комитет по вопросам БПП планирует подготовить проект стандартов качества до конца сентября

1 сентября состоялось заседание Комитета по вопросам правовой помощи с участием председателя ВКДКА Александра Дроздова, приглашенных представителей Координационного центра по предоставлению правовой помощи и Министерства юстиции. Об этом сообщается на сайте НААУ.

Во время заседания было спланирован график совместной работы членов Комитета и рабочей группы для выработки стандартов оценки качества БПП по гражданским и административным делам. Такая группа сформирована по решению САУ в августе этого года в составе адвокатов, ученых и экспертов общественных организаций.

По словам председателя Комитета Сергея Вилкова, проект документа должен быть подготовлен до 19 сентября, чтобы он был утвержден на ближайшем заседании Совета адвокатов Украины. Действующие на текущий момент Стандарты оценки не позволяют адекватно оценить качество, полноту и своевременность предоставления правовой помощи, о чем утверждают как адвокаты, сотрудничающие с центрами БПП, так и Совета адвокатов региона, при которых по закону должны действовать соответствующие комиссии по оценке. Отсутствие инструмента для адекватного оценивания также затрудняет рассмотрение жалоб от граждан, которые получали бесплатную правовую помощь.

На заседании комитета также рассматривались проблемные вопросы предоставления БПП адвокатами, оказывают правовую помощь в соответствии с договором на платной основе.