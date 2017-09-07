Сегодня 07 сентября 2017 года, 16:11

XIV внеочередной съезд судей продолжит свою работу 13 ноября с.г. в стенах Октябрьского дворца, — решение Совета судей Украины

Сегодня на своем заседании Совет судей Украины среди прочего определился с датой и местом продолжения работы XIV внеочередной съезд судей: делегаты главного судейского форума соберутся 13 октября с.г. (начало запланировано на 10.00) в стенах Октябрьского дворца.

Напомним, что XIV внеочередной съезд судей проходил 14–15 марта с.г., но так и не завершил свою работу. Наивысший орган судейского самоуправления не сумел справиться с главной кадровой задачей по комплектации состава Высшего совета правосудия (ВСП), выполнив ее только на 2/3: из необходимых шести членов ключевого органа в судебной системе избраны четверо. Решение этого кадрового вопроса было поставлено на паузу с открытой датой — время и место следующей встречи делегатов нынешнего главного судейского форума поручено определить Совету судей Украины.

Принятое сегодня Советом судей Украины решение послужит сигналом к действию для секретариата ВСП, который будет проводить новый отбор кандидатур (заниматься приемом документов от претендентов) на две вакансии, которые судейское сообщество ранее не сумело заполнить.

Определение даты и места следующей встречи делегатов главного судейского форума стало отправной точкой и для самого Совета судей Украины, на плечи которого, в соответствии с новым Законом Украины «О Конституционном Суде Украины», ложатся все организационные и подготовительные конкурсные процедуры по заполнению одной вакансии в КСУ, которая появилась, напомним, в связи с печальным событием — смертью 5 ноября 2016 года судьи КСУ Олега Сергейчука, делегированного на эту должность судейским сообществом. На нынешнем заседании Совет судей Украины огласил о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ. Соответствующее объявление будет размещено на сайте Совета судей Украины и официальном веб-портале «Судебная власть Украины». На указанных ресурсах также будут размещены формы документов, необходимых для участия в конкурсе. Прием документов от претендентов в КСУ начнется завтра.