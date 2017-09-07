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Стартовала всеукраинская операция по противодействию незаконному обороту оружия

07 сентября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Национальная полиция начала всеукраинскую операцию по противодействию незаконному обороту оружия. Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин 7 сентября, информирует МВД.

Он отметил, что основная цель – противодействие незаконному обороту оружия на территории страны, в частности прекращение его утечки с территории проведения антитеррористической операции.

«Только за последние сутки работники полиции изъяли 25 единиц огнестрельного оружия, около 2 тысяч боеприпасов и 6 взрывных устройств. Поэтому мы усиливаем свою работу по противодействию распространению оружия, чтобы обезопасить каждого украинца», – сказал В.Аброськин.

Операция стартовала с Одесской области, где в 5 утра личный состав подняли по «тревоге». С 7 сентября и до особого распоряжения работники регионального подразделения полиции будут работать в усиленном режиме несения службы.

Далее во всех регионах Украины усилят работу по пресечению нелегального оборота оружия.

В.Аброськин отметил, что нелегальное оружие – это не только нарушение закона, но и причина несчастных случаев при обращении с ним, которые в последнее время увеличились в мирных регионах.

С начала 2017 года изъяли уже около 1,4 тысячи единиц огнестрельного оружия, 916 гранат, 21 взрывное устройство и более 120 тысяч патронов. Полиция отмечает, что добровольная сдача оружия и боеприпасов спасает от уголовной ответственности за незаконное их хранение.

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