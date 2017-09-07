Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 сентября 2017 года, 16:11

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Киевлянам сделали перерасчет за некачественно предоставленные услуги на сумму более чем 4,5 миллиона гривен, - КГГА

07 сентября 2017 года Источник:УНИАН

Коммунальными управляющими компаниями, осуществляющими оказание услуг по содержанию домов и придомовых территорий, осуществлен перерасчет за непредоставленные и некачественно предоставленные отдельные услуги. Общая сумма перерасчета, которая отражена в квитанциях, которые люди получат в сентябре, составляет 4,72 млн грн. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Мы провели анализ обращений людей о качестве работы коммунальных жилищно-эксплуатационных участков. Там, где подтвердились факты непредоставления или некачественного предоставления отдельных услуг – сделали перерасчет. Так, ряд перерасчетов сделали из-за неудовлетворительного обслуживания лифтов, систем диспетчеризации, димовентеляционных каналов, внутридомовых систем, неубранных придомовых территорий и лестничных клеток, отсутствия освещения мест общего пользования, невыполнения полива дворов, клумб и газонов и тому подобное», – сказал Петр Пантелеев.

В целом, как сообщил заместитель председателя КГГА, полмиллиона тысяч квартир получили перерасчет после подтверждения факта нарушения инспекторами Управления самоуправляющегося контроля (Жилищно-коммунальной инспекцией).

«Мы должны обеспечить защиту интересов потребителей и справедливость начислений. Там, где люди не получили надлежащей работы ЖЭУ – должна быть корректировка оплаты», – подчеркнул он.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 36 (1028) от 05/09/17 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 36 (1028)
Государство и юристы

Сдать назад

Отрасли практики

Агрорейдер

Судебная практика

Период бремени

Тема номера:

Финальное вступление

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
    АФ «Династия»
  • aequo
    Antika
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом