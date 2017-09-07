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А.Лесько не будет принимать участия в рассмотрении ВСП вопросов о назначении судей Верховного Суда

07 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Судья Высшего суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Украины, член Высшего совета правосудия Алла Лесько не будет участвовать в рассмотрении Высшим советом правосудия, его органами и единолично материалов в отношении лиц, в отношении которых Высшей квалификационной комиссией судей Украины внесены рекомендации о назначении на должность судьи Верховного Суда, и принятии соответствующих решений. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

«В связи с победой в конкурсе я обратилась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщению о конфликте интересов у меня как члена ВСП при осуществлении полномочий при принятии решений о внесении (отказа во внесении) Президенту Украины представления о назначении других судей кассационных судов на должности в Верховный Суд и по разъяснению путей его урегулирования. 21 августа с.г. мной был получен ответ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как указано в письме НАПК, в моей деятельности как члена ВСП действительно возник потенциальный конфликт интересов именно в связи с победой в конкурсе на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Дальнейшие мои действия согласовывались с Законом Украины «О предотвращении коррупции» и предоставленным НАПК разъяснением. Я не совершала действий и не принимала решений относительно других кандидатов на должности в Верховный Суд и письменно сообщила коллегиальный орган – Высший совет правосудия о необходимости принять меры по урегулированию имеющегося у меня потенциального конфликта интересов», - сообщает А.Лесько.

Так, на заседании 5 сентября с.г. Высший совет правосудия решил вопрос по урегулированию конфликта интересов члена Высшего совета правосудия Леско Аллы Алексеевны, установив, что она не будет участвовать в рассмотрении Высшим советом правосудия материалов в отношении лиц, в отношении которых ВККС внесены рекомендации о назначении на должность судьи Верховного Суда, и принятии соответствующих решений.

Кроме того, на запрос ВСП Национальное агентство по предупреждению коррупции в письме от 14 августа с.г. № 45-10 / 28335/17, который поступил в адрес Высшего совета правосудия 19 августа 2017, сообщил, что факт совместной работы членов Высшего совета правосудия в одном из кандидатом на должность судьи предприятии, учреждении, организации (в суде, прокуратуре, адвокатуре, научном учреждении/учебном заведении и т.п.) не может свидетельствовать о наличии у членов Высшего совета правосудия частного интереса как обязательной составляющей конфликта интересов.

«Указанное дает возможность действующему состав ВРП принимать решения о внесении (отказа во внесении) Президенту Украины представление о назначении меня на должность судьи Верховного Суда», - резюмирует А.Лесько.

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