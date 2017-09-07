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В парламенте намерены ввести запрет на ввоз авто на еврономерах до ноября

07 сентября 2017 года Источник:LB.ua

В ближайшие три месяца Верховный Совет планирует принять закон, запрещающий въезд незаконных автомобилей с иностранной регистрацией на Украину. Об этом заявила народный депутат, представитель президента Ирина Луценко.

«Уже работает рабочая группа, закрываем границу для того, чтобы не продолжать эти транзитные передвижения, это накопление на Украине таких незаконных автомобилей. Я думаю месяц-два. Мы должны до ноября принять закон, который запретит въезжать, то есть мы прекращаем такое нашествие», - сказала народный депутат.

По ее словам, будет создана рабочая группа, в которой за три месяца должен быть наработан компромиссный закон.

«О стоимости пошлины, о платежах, которые должны быть уплачены, о штрафных санкциях. И сейчас нарабатываются условия моратория на проверки, на драконовские методы, которые будто применяют. Какой-то определенный период моратория на такие драконовские меры будет сделан, но граница закроется и наработается компромиссный вариант растаможки этих автомобилей», - отметила Ю.Луценко.

Напомним, владельцы авто на еврономерах самоорганизовались и провели уже несколько акций в защиту своих интересов в правительственном квартале.

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