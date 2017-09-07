В НАПК представили концепцию проекта Закона Украины «О реализации антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы»

На первом заседании межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки новой антикоррупционной стратегии на 2018- 2020 годы, сформированной на базе НАПК, представили основную концепцию проекта Закона Украины «О реализации антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы». Об этом сообщила руководитель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталия Корчак.
Также представили и дорожную карту по разработке стратегии и материалы, наработанные внутренней рабочей группой НАПК.
«Среди приоритетных принципов Антикорстратегии - оценка уровня коррупции и анализ результатов такой оценки, завершение формирования антикоррупционных органов, совершенствования законодательной инициативы, предотвращения коррупции на всех уровнях власти и в частном секторе, - пишет Корчак. - Присутствующие согласились с тем, что к разработке Антикорстратегии для Украины на следующие три года должны быть внесены качественные предложения, выполнение которых будет максимально реальным, с четкой конкретизацией тех или иных коррупционных рисков на будущее в каждом из органов государственной власти, государственных предприятий и тому подобное».
После поступления, обработки и анализа предложений проект Антикорстратегии будет обнародован для общественного обсуждения.
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