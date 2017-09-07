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Сегодня 07 сентября 2017 года, 14:41

Правительство одобрило законопроект о ликвидации Налоговой милиции

Кабинет министров на своем заседании в среду, 6 сентября, одобрил разработанный Министерством финансов законопроект о ликвидации Налоговой милиции. Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр финансов Александр Данилюк.

«Налоговая милиция должна быть окончательно ликвидирована! Время создавать новую профессиональную Службу финансовых расследований! Соответствующий законопроект разработан Минфином и одобрен правительством», – написал А.Данилюк.