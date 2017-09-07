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Сегодня 07 сентября 2017 года, 14:41

АМКУ разрешил «Ашан Украина» приобрести дистрибьютора «Каравана»

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил компании «Ашан Украина» (украинский представитель французской сети розничной торговли Auchan Group) приобрести дистрибьютора сети гипермаркетов «Караван». Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Ашан Украина».

«Антимонопольный комитет предоставил разрешение на приобретение дистрибьютора сети «Караван» компанией «Ашан Ритейл Украина», которая таким образом продолжает развитие мультиформатности в стране», - говорится в нем.

Согласно ему, разрешение было предоставлено 5 сентября и благодаря ему компания смогла завершить процесс выкупа сети.

Сообщается, что «Ашан Украина» будет постепенно внедрять в бывших магазинах «Караван» свой коммерческий проект и другие направления в рамках своей новой концепции развития компании.

В июне «Ашан Украина» подписала соглашение с украинским дистрибьютором «Караван» по выкупу его активов. Торговая сеть гипермаркетов «Ашан» состоит из 11 объектов в 5 областях.