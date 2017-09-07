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Парламент поддержал изменения в Налоговый кодекс по налогообложению доходов иностранных инвесторов

07 сентября 2017 года Источник:РБК-Украина

Верховный Совет Украины поддержал за основу и в целом в первом чтении законопроект №7052 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги». За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 236 депутатов парламента.

Отметим, что сначала документ за основу и в целом поддержали лишь 180 парламентариев. После этого спикер парламента Андрей Парубий предложил проголосовать за документ только за основу. Однако и это предложение поддержали лишь 208, 209, 218 нардепов. После ряда неудачных голосований к народным депутатам обратился глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман, который подчеркнул технический характер законопроекта и призвал депутатов поддержать проект в целом.

Так, целью внесения изменений в отдельные положения Налогового кодекса Украины является необходимость урегулировать вопрос и убрать разночтения относительно освобождения от налогообложения доходов иностранных инвесторов, полученных от операций с государственными и облигациями местных займов и доходов, возникающих при гарантированным государством или соответствующим местным советом заимствованиями.

В частности, принятие закона позволит освободить от налога на доходы нерезидента:

• доходы иностранного инвестора на государственные ценные бумаги и облигации местных займов, выплачиваемых центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, или их эмитентом;

• доходы иностранного инвестора от операций с долговыми ценными бумагами, выполнение обязательств по которым обеспечено государственными или местными гарантиями, если такие доходы выплачиваются соответствующим гарантом.

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