Сегодня 07 сентября 2017 года, 13:11

В местные бюджеты за 8 месяцев поступило почти 121 млрд грн, - вице-премьер-министр

В общий фонд местных бюджетов в январе-августе 2017 поступило 120,7 млрд грн. Прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года составил 30,8% или 28,4 млрд грн. Об этом сообщил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в соцсети.

Отмечается, что по 21 области обеспечен темп прироста поступлений выше среднего по Украине.

«Сохраняется положительная тенденция роста собственных доходов бюджетов 366-ти объединенных территориальных общин. За 8 месяцев они выросли до 5,5 млрд грн.», - подчеркнул Г.Зубко.

В частности, по его словам, собственные доходы местных бюджетов 366-ти ОТГ за 8 месяцев этого года выросли на 85,5%, на 2,5 млрд грн. Средний показатель поступлений собственных доходов на одного жителя ОТГ увеличился на 816 гривен и составил 1771 грн.