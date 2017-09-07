Президент анонсировал законопроект об украинском языке в сфере услуг

Президент Украины анонсировал законопроект, который гарантирует украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг. Об этом он заявил в ежегодном послании к Верховному Совету Украины.
«На очереди проект (закона - ред.), который гарантирует украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг», - сказал П.Порошенко.
По его словам, законопроект должен установить баланс между государственным и принципом «клиент всегда прав».
При этом Президент подчеркнул, что государство никогда не будет вмешиваться в сферу частного языкового общения.
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