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Президент анонсировал законопроект об украинском языке в сфере услуг

07 сентября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Президент Украины анонсировал законопроект, который гарантирует украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг. Об этом он заявил в ежегодном послании к Верховному Совету Украины.

«На очереди проект (закона - ред.), который гарантирует украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг», - сказал П.Порошенко.

По его словам, законопроект должен установить баланс между государственным и принципом «клиент всегда прав».

При этом Президент подчеркнул, что государство никогда не будет вмешиваться в сферу частного языкового общения.

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