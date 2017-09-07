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СМИ обнародовали документ ЕС с ключевыми требованиями к Британии

07 сентября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

ЕС рискует усилить напряженность с Британией касательно Brexit из-за обнародования в ближайшие дни документа с пятью жесткими позициями, в том числе об обязанности британцев решить проблему ирландского границы.

«Ирландский документ» показывает, что Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС призывает Великобританию разработать «решение», которое сделает невозможным создание жесткой границы, и которое гарантирует мир на острове.

Сообщается, что «ирландский документ» является одним из пяти, которые будут опубликованы Европейской комиссией в ближайшие дни.

Каждый из них датирован 6 сентября и был составлен целевой рабочей группой Барнье в Брюсселе.

Каждый документ ориентирован на день выхода Британии из ЕС - 29 марта 2019.

В частности, речь идет о требовании к Британии принять закон о «постоянной защите» специальных продуктов, таких как пармская ветчина и сыр фета, а также французское бургундское вино и испанское вино (каба).

Сообщается, что Брюссель хочет, чтобы после Brexit более 3300 пищевых продуктов и напитков были под защитой от британских «подделок».

Среди требований - гарантия того, что любой транзитный груз в день Brexit будет подпадать под юрисдикцию Европейского суда.

Кроме того, в Брюсселе хотят гарантий от британцев касательно секретных документов ЕС. Если же это не может быть обеспечено, то ЕС хочет, чтобы эти документы были стерты или уничтожены.

ЕС также просить Великобританию не дискриминировать компании ЕС, которые будут проводить государственные инфраструктурные проекты, которые начнутся до дня Brexit.

Напомним, главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье заявил, что не было достигнуто явного прогресса с Великобританией по основным темам во время Brexit-переговоров.

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