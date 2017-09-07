СМИ: НКРЭКУ выдала «Укрпочте» лицензию на поставку газа

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа публичному акционерному обществу «Укрпочта». Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.
Ранее сообщалось, что «Укрпочта» намерена заняться поставками природного газа на свои объекты. ПАО планирует в ближайшее время закупить газ в объеме, необходимом для прохождения отопительного сезона всей сетью, и закачать его в хранилище оператора газотранспортной системы компании «Укртрансгаз».
«Оттуда будем брать каждый месяц по мере необходимости и передавать до наших точек потребления (котельные, автобазы, отделения). Это должно не только обеспечить гарантированное наличие газа (с чем были проблемы этой зимой), но и хорошую экономию за сезон», - прокомментировал намерения компании заместитель генерального директора «Укрпочты» Александр Наход на своей странице в социальной сети Facebook.
Для того чтобы поставлять газ из ПХГ, компании необходима лицензия НКРЭКУ. Лицензионные условия НКРЭКУ предусматривают публикацию проектов договоров, правил поставок и других документов.
В связи с этим «Укрпочта» создала на своем сайте соответствующий раздел, в котором доступны документы о правилах поставок природного газа, тарифах и т. д.
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