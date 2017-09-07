Суд пересмотрит дело по штрафу Intel на 1,1 млрд долл. США

Суд Европейского Союза заявил, что суд низшей инстанции должен пересмотреть решение о штрафе в размере 1,16 млрд долл. США со стороны Еврокомиссии против американского производителя чипов Intel.
Еврокомиссия в 2009 году наложила штраф в размере 1,16 млрд долл. США на Intel, заявив, что компания предложила клиентам скидки на компьютеры, в которых использовала собственные микросхемы, а не конкурирующей компании AMD.
Тогда Intel подала апелляцию в Генеральный суд, но проиграла дело в 2014 году.
«Суд передает дело в Генеральный суд, с тем чтобы он, учитывая аргументы, выдвинутые Intel, определил, могут ли эти скидки ограничивать конкуренцию», – сказал суд в заявлении.
Если окончательное решение будет принято в пользу компании Intel, то это будет редкое поражение Еврокомиссии, которая в течение десятилетий не проигрывала крупных антимонопольных дел.
Решение может дать надежду другим американским технологическим фирмам, таким как Google и Qualcomm, в текущих антимонопольных делах ЕС.
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