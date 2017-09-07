Сегодня 07 сентября 2017 года, 11:40

Дмитрий Донец присоединится к команде PwC Legal Украина и возглавит практику Решения споров

20 сентября Дмитрий Донец присоединится к команде Адвокатского объединения «PwC Legal» на Украине на позиции Партнера и возглавит практику Решения споров.

Дмитрий имеет большой опыт сопровождения споров, практические знания в области корпоративного налогообложения (включая финансовые учет и отчетность), трансфертного ценообразования, структурирования привлечения инвестиций и вывода прибыли.

Дмитрий Донец более десяти лет работал в сфере налогового консалтинга, а в течение последних двух лет возглавлял департамент административного обжалования и судебного сопровождения Государственной фискальной службы Украины (ГФСУ).

Во время работы в ГФСУ Дмитрий отвечал за направление сопровождения досудебных и судебных налоговых споров, как на уровне центрального аппарата, так и в регионах (всего имея в подчинении около 2000 сотрудников).

До того, как занять пост в ГФСУ Дмитрий 7 лет работал в международной юридической фирме DLA Piper Украина в должности старшего юриста налоговой практики, где консультировал украинские и международные компании по налоговым, таможенным и регуляторным вопросам, а также сопровождал клиентов во время проведения и обжалования результатов налоговых проверок.

«За время работы в ГФСУ мне и моим коллегам удалось осуществить многое из запланированного - в первую очередь, наладить диалог с бизнесом, который постепенно перестает воспринимать службу как исключительно карательный орган. Сейчас я чувствую потребность в профессиональных изменениях - пришло время развернуть вектор своей деятельности. Свою новую роль я вижу в возможности поделиться с бизнесом практическим опытом, приобретенным во время работы в ГФСУ. В частности, профессионально проконсультировать по подготовке к налоговым проверкам, помочь разработать стратегию защиты и отстоять интересы в спорах с налоговыми органами», - отметил Дмитрий Донец. «За время работы в государственных органах мне приходилось сотрудничать с юридической и налоговой командами PwC Украина, профессионализм которых произвел на меня большое впечатление. Я с нетерпением жду начало сотрудничества с моими новыми коллегами, которое будет направлено на обеспечение дальнейшего роста фирмы и защиту бизнеса клиентов».

Андрей Пронченко, управляющий партнер Адвокатского объединения PwC Legal Украина: «Мы рады приветствовать Дмитрия в нашей команде. Практика Решения споров (в частности, урегулирования налоговых споров) - одна из наших ключевых. Практика основана еще в 2008 году, за это время мы существенно расширили клиентское портфолио и укрепили позиции на рынке, что регулярно подтверждается признанием со стороны ключевых международных и национальных рейтингов. Я рад доверить Дмитрию руководство практикой Решения споров, поскольку уверен, что его опыт и экспертиза позволят качественно и надежно защитить бизнес наших клиентов на Украине».