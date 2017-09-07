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Депутаты предложили усилить наказание за вождение в нетрезвом виде

07 сентября 2017 года Источник:Finance.Ua

Народные депутаты зарегистрировали в Верховном Совете проект закона №7064, который должен существенно усилить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

В пояснительной записке к документу авторы указывают, что смертность на дорогах страны составляет 106 человек на миллион жителей. Это вдвое больше, чем в среднем в Европе. Ежедневно на Украине в результате ДТП погибает более 10 человек. Еще не менее 100 получают тяжелые увечья. При этом 37% всех аварий происходят по вине пьяных водителей.

Парламентарии предлагают наказывать пьяных водителей за ДТП, в котором пострадавший получил тяжелые повреждения, лишением свободы на срок от 8 до 10 лет. А также лишать прав на 10 лет. Аналогичное наказание нетрезвый автолюбитель понесет и за ДТП, которое привело к гибели одного или нескольких человек.

Действующие нормы криминального кодекса предусматривают за такие преступления лишение свободы на 3-8 лет (тяжелые увечья или смерть пострадавшего). И лишение свободы сроком 5-10 лет с одновременным лишением прав на срок до 3-х лет (смерть нескольких пострадавших).

Проектом предусмотрено, что в случае, когда пьяный виновник ДТП не имел права управлять транспортным средством, его станут сажать в тюрьму на 5 лет. А также лишать водительских прав пожизненно. Вне зависимости от степени тяжести увечий, которые при этом получил пострадавший.

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Комментарии:»

давно пора 07 сентября 2017 года 11:09 #

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