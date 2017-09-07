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Минфин вынес проект бюджета на рассмотрение правительства

07 сентября 2017 года Источник:epravda.com.ua

Министерство финансов вынесло проект бюджета на 2018 год на рассмотрение КМУ. Об этом министр финансов Александр Данилюк написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня внес проект бюджета на рассмотрение Кабмина - своевременно, как и предусмотрено законодательством. До 15 сентября проект госбюджета-2018 будет представлен на рассмотрение парламента. Бюджет "под елочку" - это уже прошлое", - отметил Данилюк.

"Бюджет на 2018 год - реалистичный, сбалансированный, эффективный и рассчитан на перспективу. Это бюджет развития и будущего роста страны, закладывает основу для проведения системных глубоких реформ", - подчеркнул министр.

По словам министра, для эффективного использования бюджетных средств Министерством финансов были определены основные приоритеты бюджета-2018: образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ремонт и строительство дорог и тому подобное.

Он также подчеркнул, что впервые бюджет построен на основе трехлетней резолюции - внедряем более предсказуемую бюджетную политику.

"Как и предполагалось резолюцией, дефицит бюджета сократился до 2,4%, а доходы общего фонда сводного бюджета впервые превысили 1 триллион гривен и достигли 1 триллиона 30 миллиардов гривен", - добавил Данилюк.

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