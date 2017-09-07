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Суд по делу о запрете Партии регионов состоится в декабре

07 сентября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Окружной админсуд Киева открыл производство по делу по иску общественной организации к Министерству юстиции Украины.

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста, которое обнаружено в письме "Об отказе от обращения Министерства юстиции Украины в Окружной административный суд города Киева о запрете деятельности политической партии "Партия регионов".

Также истец просит суд обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины "Партии регионов" и отменить государственную регистрацию.

Судебное заседание назначено на 6 декабря.

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