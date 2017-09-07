На Украине официально запущен электронный аукцион на базе технологии блокчейн

В Киеве состоялся официальный запуск первого в мире электронного аукциона на базе технологии блокчейн. Решение применено для системы продажи конфискованного имущества «СЕТАМ», крупнейшего аукциона в стране.
Официальная презентация аукциона и первые торги прошли при участии замминистра юстиции Украины Сергея Петухова, генерального директора ДП «СЕТАМ» Виктора Вишнева, главы Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Александра Рыженко, CEO блокчейн-компании BitFury Валерия Вавилова и президента «Фонда Восточная Европа» Виктора Ляха.
Меморандум о сотрудничестве в сфере интеграции технологии блокчейн в базовые реестры и в систему продажи конфискованного имущества «СЕТАМ» был подписан 8 июня. Таким образом, с момента запуска инициативы до ее практического претворения в жизнь прошло всего три месяца.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с запуском проекта у страны появляется прекрасный шанс, чтобы стать настоящим лидером в области инноваций.
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