Сегодня 06 сентября 2017 года, 19:02

Право на обжалование действий исполнителей изложено широко, но труднореализуемо

Завершил работу Международный форум по исполнительному производству. Модератором последней сессии «Суды в исполнительном производстве» выступила управляющий партнер ЮК Elite Consult Group, арбитражный управляющий Диана Козловская.

В новых процессуальных кодексах по-разному отображен принцип обязательности судебных решений. Не совсем удачной является формулировка, согласно которой решение обязательно для всех госорганов и предприятий, ведь решение уполномочены исполнять только государственные и частные исполнители. Такое мнение озвучила директор Центра коммерческого права Валентина Данишевская. Не все судебные решения подлежат исполнения. Они делятся на три категории: решения о присуждении, о превращении правоотношений (изменение договора) и о признании. Исполнению подлежат только первые из них. С принятием новых кодексов ожидается внедрение документооборота, что вызовет «панику» среди участников процесса из-за неподготовленности системы. Но зато взыскатель не должен будет просить исполнительный документ. Негативно г-жа Данишевская оценивает возможность рассрочки долга: такую возможность нужно оставить только для физических лиц либо для юрлиц, находящихся в состоянии банкротства.

О действиях, которые предпринимаются недобросовестными должниками, рассказал старший юрист ЮК EQUITY Андрей Иванив. Речь идет о таких способах, как инициирование прекращения взыскания судом, обжалование действий судебного исполнителя, выемка документов исполнительного производства в рамках уголовного производства (дело при участии ГП «Энергоатом»), рассрочка исполнения и т.д. «Наибольшие суммы удается останавливать взыскания в рамках административного производства», - заявил выступающий. Он уточнил, что речь идет о спорах при участии банков, а суммы составляли более 100 млн грн. Недостатками исполнительных документов было неправильное указание города («Днепропетровск» вместо «Днепр»). Способом обеспечения интересов взыскателя, в частности, от назвал обеспечение разъяснения взыскания. В свою очередь Валентина Данишевская подчеркнула, что в зарубежных странах нет такого широкого права на обжалование действий в ходе исполнительного производства. Возможно, такие изменения целесообразно внести в украинское законодательство.

С темой «Ограничение выезда должника за границу в судебном порядке» выступил старший юрист ЮК Evris Александр Кренец. В представлении нужно указывать документ, с которым запрещается выезд. В законе нет определения «немедленности» срока, в который нужно рассмотреть дело. Рассмотрение представления может осуществляться в присутствии одного исполнителя: присутствия должника и взыскателя не является необходимым. Снятие должника с контроля осуществляется после полного исполнения решения, прекращении исполнительного производства и направления уведомления в Администрацию Государственной пограничной службы.

С завершительным докладом выступила начальник юрдепартамента ООО «Квазар-Микро» Тамара Краснокутская. Ссылаясь на практику, она заявила, что обжаловать действия госисполнителя на практике крайне сложно. Стоит отметить, что вернуть исполнительный сбор нелегко. Так называемый «Закон о дерегулирвоании», принятый в 2015 году внес изменения в Закон Украины «Об исполнительном производстве». Согласно новой норме, исполнительный взимается независимо от совершения госисполнителем каких-либо действий. Вместе с тем, можно признать исполнительный документ не подлежащим исполнению. Для взыскания безосновательно взысканного сбора следует обратиться в ГИС и в Госказначейство. Однако в органах Госказначейства не будут выплачивать средства без представления ГИС (которая, в свою очередь, неохотно направляет такой документ).