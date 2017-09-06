Сегодня 06 сентября 2017 года, 19:02

Постановлением КМУ №180 нарушается право на охрану здоровья значительного количества уязвимых категорий пациентов, - омбудсмен

Уполномоченный Верховного Совета Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с представлением относительно обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья, в частности на получение бесплатно и на льготных условиях лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения.

К такой ситуации привело вступления в силу постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины» (№180 от 16.03.2017). Указанный документ лишает значительное количество уязвимых категорий пациентов права на получение бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей более 500 жизненно необходимых лекарственных средств.

В Офис Омбудсмана уже поступают не единичные обращения от граждан и представителей общественных организаций о нарушении права на охрану здоровья в связи с действием указанного документа.

Так, до 1 июля 2017 года пациенты из отдельных групп населения и определенных категорий заболеваний в случае амбулаторного лечения имели право на получение бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей лекарственных средств, указанных в Перечне лекарственных средств отечественного и иностранного производства, которые могут закупать учреждения здравоохранения, полностью или частично финансируемые из государственного и местных бюджетов. В указанный Перечень лекарственных средств входило около 1000 названий действующих веществ лекарственных средств. Однако Постановлением №180 указанный перечень отменен. Сегодня пациентам бесплатно и льготных условиях отпускаются лекарственные средства, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, в который входит только 450 международных непатентованных названий.

«В контексте указанного замечу, что на сегодняшний день существует огромный риск оставления пациентов без необходимых им лекарственных средств, что может привести к осложнению течения заболевания и необратимым процессам – вплоть до летальных случаев», – отметила Валерия Лутковская.

По ее словам, в зоне риска оказались дети, в том числе дети-инвалиды; участники боевых действий, участники войны, инвалиды войны; лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы; пенсионеры, инвалиды I и II групп; ветераны военной службы и силовых структур; дети из многодетных семей; жертвы нацистских преследований; лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной; депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами; реабилитированные лица, которые стали инвалидами вследствие репрессий или являющиеся пенсионерами.

В связи с указанным Валерия Лутковская обратилась к Премьер-министру Украины с предложением принять неотложные меры нормативно-правового характера для урегулирования обозначенной проблемы в целях обеспечения конституционного права граждан на охрану здоровья.