Кабмин будет расследовать почему «Нефтегаз» не передает активы Магистральным газопроводам

Кабинет министров поручил Министерству энергетики и угольной промышленности создать межведомственную комиссию по расследованию невыполнения Национальной акционерной компанией «Нефтегаз Украины» плана передачи активов, материально-технических и других ресурсов, необходимых для работы публичного акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины» (ПАО «МГУ»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам заседания правительства.
В состав межведомственной комиссии должны войти представители секретариата Кабмина, Минэнерго, Министерства юстиций и Генпрокуратуры.
«НАК «Нефтегаз Украины» представил перечень активов, который совершенно отличается от одобренного протокольным решением правительства. Этот перечень активов не согласован с секретариатом Энергетического сообщества, как того требует постановление правительства №496 от 1 июля 2016. Как следствие, Минэнерго не имеет права утвердить предоставленный перечень активов», - говорится в сообщении.
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