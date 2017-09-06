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Право на передачу исполнительного производства от государственного исполнителя к частному ограничено

06 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Продолжает работу сессия 3 «Процессуальные и процедурные новации» в рамках Международного форума по исполнительному производству. Модератором выступает советник, руководитель практики исполнительного производства Spenser & Kauffman Алексей Соломко.

Об особенностях обращения взыскания на предмет ипотеки в рамках исполнительного производства рассказал заместитель директора департамента – начальник управления правового обеспечения департамента проблемных активов ПАО «ПУМБ» Андрей Джура. Он затронул новый подход к проведению уценки имущества (установлен четкий размер повторной уценки в процентах). «Чем меньше существует возможность сделать шаг в сторону – тем лучше для сторон», - уточнил юрист. Также г-н Джура упомянул проблемные вопросы в данной сферы. К какому органу предъявлять исполнительный документ об обращении взыскания на предмет ипотеки, если по стоимости имущества и сумме долга они подпадают под разные органы? На этот вопрос нормативные документы не дают прямого ответа.

На первый взгляд передать исполнительный документ от государственного исполнителя к частному можно без проблем. Но есть подзаконные акты, которые могут утруднить реализацию такого права. В них уточняется, что передача возможна только в том случае, когда исполнительное производство еще не открыто. Таких случаев будет «один на тысячу» (поскольку постановление об открытии исполнительного производства должно быть вынесено в течении рабочего дня после поступления документа). На этот нюанс обратил внимание частный исполнитель, к.ю.н. Андрей Авторгов. Ограничение на передачу дела вряд ли соответствует намерению законодателю в части обеспечения реальной конкуренции, считает докладчик. Также возможно возвращение исполнительного документа взыскателю. Это соответствует принципу диспозитивности. При этом будет прекращен арест с имущества должника, подчеркнул г-н Авторгов. Эти вопросы требуется немедленно урегулировать на уровне Министерства юстиции Украины.

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