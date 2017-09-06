Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 сентября 2017 года, 17:31

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Юристы раскрыли сложности при наложении ареста банками и при исполнении решений о вселении

06 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Продолжает работу сессия 3 «Процессуальные и процедурные новации» в рамках Международного форума по исполнительному производству. Модератором выступил советник, руководитель практики исполнительного производства Spenser & Kauffman Алексей Соломко.

С докладом выступила советник ЮФ Asters Диана Голанова. Она подчеркнула, что при указании в заявлении взыскателя информации относительно имущества должника и его счетов госисполнитель обязан немедленно после открытия производства наложить арест на соответствующее имущество. Коммерческие банки при наложении арестов руководствуются постановлениями НБУ. Даже малейшая ошибка в наименовании должника может послужить основанием для отказа в наложении ареста, отметила г-жа Голанова. Исполнительный документ должен направляться письмом, а не передаваться исполнителю лично в руки. Если открыты счета на юрлицо и на его руководителя как физлицо, то долг будет наложен на счет физлица. Важно, что появился новый вид счета – эскроу-счет (для условного хранения). Осуществлять арест средств на данных счетах нельзя.

Распространенной практикой является наложение ареста на все имущество должника, обращает внимание Диана Голанова. Снятие ареста реализуется путем обращения в суд или же путем подач жалобы на действия госисполнителя в порядке раздела VII ГПК.

Как отметил модератор Алексей Соломко, около 60% опрошенных представителей бизнеса считают, что необходимо личное участие взыскателя в процессе исполнения решений.

Далее с темой «Исполнение решений неимущественного характера» выступил партнер АО «Шкребец и Партнеры» Антон Новаков. Восстановление на работе является неимущественным делом, от исполнения которого госисполнитель не будет отстранен. В новой редакции Закона об исполнительном производстве строго установлены некоторые сроки, что сужает дискрецию госисполнителя. Докладчик посоветовал прогнозировать «практическое исполнение» судебных решений по делам неимущественного характера. В особенности это касается дел по вселению: формально выполнить решение можно, но пользоваться жилой площадью может быть трудно. Такие дела сопровождаются большой «эмоциональной» составляющей, добавил юрист.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 36 (1028) от 05/09/17 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 36 (1028)
Государство и юристы

Сдать назад

Отрасли практики

Агрорейдер

Судебная практика

Период бремени

Тема номера:

Финальное вступление

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом