Сегодня 06 сентября 2017 года, 17:31

Юристы раскрыли сложности при наложении ареста банками и при исполнении решений о вселении

Продолжает работу сессия 3 «Процессуальные и процедурные новации» в рамках Международного форума по исполнительному производству. Модератором выступил советник, руководитель практики исполнительного производства Spenser & Kauffman Алексей Соломко.

С докладом выступила советник ЮФ Asters Диана Голанова. Она подчеркнула, что при указании в заявлении взыскателя информации относительно имущества должника и его счетов госисполнитель обязан немедленно после открытия производства наложить арест на соответствующее имущество. Коммерческие банки при наложении арестов руководствуются постановлениями НБУ. Даже малейшая ошибка в наименовании должника может послужить основанием для отказа в наложении ареста, отметила г-жа Голанова. Исполнительный документ должен направляться письмом, а не передаваться исполнителю лично в руки. Если открыты счета на юрлицо и на его руководителя как физлицо, то долг будет наложен на счет физлица. Важно, что появился новый вид счета – эскроу-счет (для условного хранения). Осуществлять арест средств на данных счетах нельзя.

Распространенной практикой является наложение ареста на все имущество должника, обращает внимание Диана Голанова. Снятие ареста реализуется путем обращения в суд или же путем подач жалобы на действия госисполнителя в порядке раздела VII ГПК.

Как отметил модератор Алексей Соломко, около 60% опрошенных представителей бизнеса считают, что необходимо личное участие взыскателя в процессе исполнения решений.

Далее с темой «Исполнение решений неимущественного характера» выступил партнер АО «Шкребец и Партнеры» Антон Новаков. Восстановление на работе является неимущественным делом, от исполнения которого госисполнитель не будет отстранен. В новой редакции Закона об исполнительном производстве строго установлены некоторые сроки, что сужает дискрецию госисполнителя. Докладчик посоветовал прогнозировать «практическое исполнение» судебных решений по делам неимущественного характера. В особенности это касается дел по вселению: формально выполнить решение можно, но пользоваться жилой площадью может быть трудно. Такие дела сопровождаются большой «эмоциональной» составляющей, добавил юрист.