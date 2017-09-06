Сегодня 06 сентября 2017 года, 16:01

На Международном форуме по исполнительному производству обсудили тактики должников и новации в электронных торгах

Продолжает работу сессия 3 «Процессуальные и процедурные новации» в рамках Международного форума по исполнительному производству. Модератором выступил советник, руководитель практики исполнительного производства Spenser & Kauffman Алексей Соломко. Ссылаясь на данные недавнего опроса, г-н Соломко сообщил, что в 60% случае препятствуют исполнению решений «третьи лица». В 40% - препятствуют сами исполнители. При этом правоохранители не препятствуют исполнению судебных решений.

Подробнее на тему возникающих при исполнении препятствий выступил советник МЮФ Integrites Владимир Павленко. Как показывает судебная практика, вызов недопущенным госисполнителем полиции уже не позволяет говорить о его бездеятельности (считается, что он сделал все возможное для проникновения на объект). В другом случае госисполнителя в подъезд не впустил консьерж.

Может ли суд обязать исполнителя совершить определенные действия? Есть аргументы и за, и против. Постановление Пленума ВССУ от 7 февраля 2014 года утверждает, что это возможно. Но если судья «не хочет ничего делать», то ссылаются на постановление Пленума ВСУ 2003 года.

Другой проблемный вопрос – передача производства от одного госисполнителя к другому. Это возможно при наличии «других обстоятельств, осложняющих исполнение». В одном судебном решении достаточным основанием было признано «отсутствие счета».

Также приводился пример как против гоисполнителя было открыто уголовное производство, а материалы исполнительного производства были истребованы. Решение не исполняется на протяжении 10 лет. По словам г-на Павленко, уголовные производства часто используются как для препятствования исполнению решения, так и в банкротстве.

Еще один способ «не платить» - использовать инструмент судебной реструктуризации, отметил Владимир Павленко. По делу «Захидэнерго» удалось рассрочить платеж на 20 лет. На каких основаниях отказывают в открытии исполнительного документа? Описка или ошибка в сопроводительному письме к исполнительному документу, отсутствие в письме идентификационного номера должника, местонахождение должника на территории АРК.

Далее на Форуме был обсужден вопрос продажи арестованного имущества на электронной площадке. Как заявил модератор Алексей Соломко, сами взыскатели приобретают имущество должников, арестованное в рамках исполнительного производства только в 31% случаев. Распространенная причина – имущество продается по цене, ниже рыночной. С докладом на эту тему выступил заместитель генерального директора по правовым вопросам ГП «СЕТАМ» Николай Писанчин. Раньше при продаже имущества возникали большие трудности: например, охрана не допускала всех желающих на торги либо же за хранение имущества приходилось платить большие деньги. Также он анонсировал разработку приложений для электронных торгов для разных платформ (Android). Наибольшим достижением спикер назвал разработку при участии компании «Bitfury» электронного аукциона по системе «блокчейн» (это препятствует фальсификации и изменению документов). Среди остающихся проблем г-н Писанчин назвал трудности с оценкой рыночной стоимости имущества: например, должник и взыскатель оценивают имущество кардинально по-разному.