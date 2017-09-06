Сегодня 06 сентября 2017 года, 16:01

95% бизнесменов откажутся от сделки, обнаружив контрагента в реестре должников

Начала работу сессия 3 «Процессуальные и процедурные новации» в рамках Международного форума по исполнительному производству. Модератором выступил советник, руководитель практики исполнительного производства Spenser & Kauffman Алексей Соломко.

Модератор привел результаты исследования, проведенного компанией Spenser & Kauffman. На вопрос «Как часто вы проверяете себя в реестре должников?» 50% ответили, что никогда не пользовались им. Это значит, что, по крайней мере, половина опрошенных знают о его существовании и с определенной частотой пользуются им. При этом 95% респондентов ответили, что откажутся от сделки с контрагентом, находящемся в реестре должников.

Об особенностях функционирования реестра на данном этапе рассказал начальник отдела нормативно-правового обеспечения исполнительных производств Департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности Минюста Максим Левченко. В сентябре-октябре будут разработаны подзаконные акты, регламентирующие деятельность реестра.

Реформа, проводимая Украиной, основывается, в том числе, на опыте Литвы. Подробнее об ситуации в этой стране рассказала специалист по автоматизированной системе исполнительного производства Литовского центра регистров (Литва) Эльмира Мицкене. Что изменилось после реформы, проведенной с 1 января 2003 году? Частные исполнители не финансируются из госбюджета, государство не возмещает причиненный ими ущерб, уровень доверия к частным исполнителям растет, а обжалуются, как правило, «слишком активные» действия (на государственных судебных приставов жаловались, прежде всего, из-за пассивности). Реклама услуг запрещена. Государство регламентирует требования к офису частного судебного исполнителя: требуется архив, место для трех человек и обеспечение доступности для инвалидов (пандус). Не в каждой конторе есть бухгалтер. Большие конторы насчитывает до 30 помощников. Все приставы обязаны входить в профессиональную палату и уплачивают взнос. Примечательно, что в Литве частные исполнители могут выполнять функцию медиатора.

Активно используется электронный документооборот (система PLAIS) в процессе исполнения решений: при оспаривании действий суд может ознакомиться с материалами в судебном реестре. Частные исполнители получают доступ к информации о всех счетах должника в разных банках. Система позволяет исполнителю получить статистику по всем его исполнительным производствам.