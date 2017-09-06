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Комитет рекомендовал парламенту усовершенствовать порядок предоставления е-деклараций

06 сентября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал Верховному Совету принять в целом законопроект №6289 «О внесении изменений в статью 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции» относительно усовершенствования порядка представления декларации с целью предотвращения сбоев в работе электронной системы. Этот вопрос обсуждали на встрече народных депутатов Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Как сообщается, принятие законопроекта позволит подать электронную декларацию лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, без помех, которые возникают из-за перегруженности электронной системы.

«В 2017 году приблизительное количество декларантов, которые должны подать декларации, составляет 800 тысяч человек, из которых большая часть начинают их подавать за неделю-две до конечной даты. Конечно, это создает большую нагрузку на ресурсы Реестра деклараций. В результате, система не работает. Пока ни НАПК, ни Государственное предприятие «Украинские специальные системы» не способны в полной мере обеспечить надлежащую работу Реестра. Поэтому в законопроекте предлагается уменьшить нагрузку на Реестр, которые возникают в конце срока представления электронной деклараций. Предлагается, путем внесения соответствующих изменений, определить в Законе Украины «О предотвращении коррупции» разные сроки для подачи электронной декларации для различных групп декларантов», - прокомментировал народный депутат Украины Игорь Артюшенко.

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