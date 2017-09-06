Сегодня 06 сентября 2017 года, 16:01

Правительство создало Государственную службу морского и речного транспорта Украины

Правительство создало Государственную службу морского и речного транспорта Украины. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании КМУ.

«Проектом акта предлагается создать Государственную службу морского и речного транспорта Украины как единого органа по реализации государственной политики в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания и судоходства на внутренних водных путях Украины навигационного гидрологического обеспечения мореплавания, а также сферы безопасности на морском и речном транспорте» , - заявил Ю.Лавренюк.

Он добавил, что Служба не будет отвечать за безопасность мореплавания судов флота рыбной промышленности.

В частности КМУ утвердил положение о Государственной службе морского и речного транспорта Украины и изменения в некоторые нормативные акты.

Проект акта принят с трехдневной доработкой.