Правительство создало Государственную службу морского и речного транспорта Украины. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании КМУ.
«Проектом акта предлагается создать Государственную службу морского и речного транспорта Украины как единого органа по реализации государственной политики в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания и судоходства на внутренних водных путях Украины навигационного гидрологического обеспечения мореплавания, а также сферы безопасности на морском и речном транспорте» , - заявил Ю.Лавренюк.
Он добавил, что Служба не будет отвечать за безопасность мореплавания судов флота рыбной промышленности.
В частности КМУ утвердил положение о Государственной службе морского и речного транспорта Украины и изменения в некоторые нормативные акты.
Проект акта принят с трехдневной доработкой.
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