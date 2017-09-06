Сегодня 06 сентября 2017 года, 17:32

КМУ снизит портовые сборы с 1 января 2018 года

Кабинет министров Украины решил снизить ставки портовых сборов с 1 января 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщается на сайте правительства.

«Мы будем уменьшать портовые сборы. Это в рамках наших возможностей. Наши порты - дорогие, и бизнес постоянно ставит вопрос о снижении платы. И мы уменьшаем сборы, чтобы сделать порты более конкурентными», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как отмечают СМИ, портовый, санитарный, причальный, канальный, административный сборы будут снижены до 20%.

Также правительство установило, что с 1 января 2018 года предприятия Администрации морских портов будут отчислять в госбюджет 50% от прибыли.