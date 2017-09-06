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Сегодня 06 сентября 2017 года, 16:01

Авто на иностранных номерах часто использует криминал, - МВД

Украинский криминалитет любит автомобили с иностранной регистрацией. Об этом заявил спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, украинский криминалитет использует такие машины для планирования своих преступлений.

«Криминальный мир использует эти автомобили, которые стоят дешево, чтобы совершать преступления», – пояснил А.Шевченко.

Кроме того, по его словам, водители на иностранных номерах часто покидают места ДТП из-за страха относительно правового статуса своего автомобиля.

«К сожалению, водители этих транспортных средств в последнее время все чаще демонстрируют незаконопослушное поведение на дорогах», – сказал он.

По его мнению, такое большое количество автомобилей с иностранной регистрацией на Украине является следствием схемы украинских дельцов, которые, используя пробелы в законе, продают их украинцам.

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