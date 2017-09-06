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Закон об амнистии, распространяющийся на участников АТО, вступает в силу 7 сентября

06 сентября 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Закон Украины «Об амнистии в 2016 году», который распространяется и на участников АТО, не совершивших тяжкие преступления, опубликован в среду в газете «Голос Украины» и вступит в силу 7 сентября.

Верховный Совет 22 декабря 2016 года поддержала законопроект №4255 «Об амнистии в 2016 году» с учетом предложений главы государства. Президент Украины Петр Порошенко подписал его 2 сентября текущего года.

Закон предусматривает объявление амнистии в т.ч. для лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостности Украины, непосредственно участвовавших в АТО - участников боевых действий, инвалидов войны.

Основными критериями для применения амнистии, согласно документу, является незначительная общественная опасность преступлений, которые совершило человек, отбывающий наказание, а также объективные факторы - тяжелая болезнь, пожилой возраст.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что воспользоваться данным законом смогут около 1,7 тыс. участников АТО, в течении трех месяцев они могут получить амнистию.

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