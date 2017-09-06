Закон об амнистии, распространяющийся на участников АТО, вступает в силу 7 сентября

Закон Украины «Об амнистии в 2016 году», который распространяется и на участников АТО, не совершивших тяжкие преступления, опубликован в среду в газете «Голос Украины» и вступит в силу 7 сентября.
Верховный Совет 22 декабря 2016 года поддержала законопроект №4255 «Об амнистии в 2016 году» с учетом предложений главы государства. Президент Украины Петр Порошенко подписал его 2 сентября текущего года.
Закон предусматривает объявление амнистии в т.ч. для лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостности Украины, непосредственно участвовавших в АТО - участников боевых действий, инвалидов войны.
Основными критериями для применения амнистии, согласно документу, является незначительная общественная опасность преступлений, которые совершило человек, отбывающий наказание, а также объективные факторы - тяжелая болезнь, пожилой возраст.
Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что воспользоваться данным законом смогут около 1,7 тыс. участников АТО, в течении трех месяцев они могут получить амнистию.
Сохранить:
Контакты:
Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»
Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: