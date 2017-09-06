Кабинет министров подготовил новый земельный закон

Кабинет министров планирует утвердить и в ближайшее время представить Верховному Совету Украины проект закона об управлении землями за пределами населенных пунктов, сообщил сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
По словам главы правительства, документ расширяет, прежде всего, права объединенных территориальных общин.
«Сегодня мы внесем его (законопроект) в парламент и будем просить парламент рассмотреть его на следующей пленарной неделе. Это нужно, чтобы общины имели полное право распоряжаться землями за пределами своих населенных пунктов. Законопроект ожидают давно», — цитирует главу правительства его пресс-служба.
Ранее В.Гройсман заявлял, что правительство не собирается замораживать земельную реформу, а суть предложенной правительством новации — разработать модель рынка оборота земель в пользу села и фермерского движения, которая предусматривает запрет продажи земель иностранцам и крупным агрохолдингам.
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