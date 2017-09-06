Вопросам функционирования нового для Украины института частного исполнителя была посвящена II сессия II Международного форума по исполнительному производству, которая проходила под модерацией руководителя судебной практики и арбитража ЮФ Evris Игоря Кравцова.
На пути частного исполнителя (от обучения до вступления в ассоциацию) акцентировал внимание Константин Силкин, первый заместитель директора Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины. На сегодня, по его данным, всего 1200 юристов изъявили желание стать частным исполнителем, поэтому говорить о каком-либо искусственном сдерживании доступа в новую профессию, равно как и о существенном увеличении количества частных исполнителей до оптимальных потребностей национального рынка, не приходится.
И если в нашей стране профессия частного исполнителя только зарождается, то во многих европейских государствах этот институт не только стал популярным, но и доказал свою эффективность. О нюансах профессии французского судебного пристава (его статусе, деятельности и доступе к информации об активах должника) рассказал вице-президент Национальной палаты судебных исполнителей (Франция) Патрик Сафар. Так, во Франции (численность населения страны более 60 млн жителей) судебный пристав – профессия довольно либеральная, в ней задействованы порядка 3 тыс. исполнителей (не считая наемных работников, которых около 10 тыс.). Судебный исполнитель Франции является государственным служащим, но его деятельность строится исключительно на частной основе. Судебный пристав уполномочен выполнять две ключевые функции: первая - вручать судебные акты, вторая - обеспечивать принудительное исполнение судебных решений и взыскание долгов.
Проблематике взаимодействия частных исполнителей с банками и другими взыскателями посвятила свое выступление Екатерина Шмидт, частный исполнитель Украины. По ее убеждению, законодатель предоставил частному исполнителю довольно широкие возможности в части проверки имущественного состояния должника. Чего не скажешь о полномочиях помощника частного исполнителя, которые, по словам г-жи Шмидт, являются слишком узкими (фактически они сведены к функциям деловода), что может негативно отразится на продуктивности работы частного исполнителя. Также представительница новой профессии видит проблему в возможности одновременного пребывания исполнительных производств относительно одного и того же должника в органах ГИС и у частного исполнителя.
Более детально на указанной проблематике в своем выступлении остановился советник, руководитель практики исполнительного производства Spenser & Kauffmann Алексей Соломко, рассказав о процессуальных конфликтах интересов в работе государственных и частных исполнителей. Он акцентировал внимание на том, что профильное законодательство не дает четкого определения понятию «сводное производство», но новая конструкция закона позволяет говорить о том, что объединение производства осуществляется только на уровне каждого отдельного субъекта исполнения - государственного либо частного. Г-н Соломко выделил четыре ключевые проблемы сводного производства: первая – подмена понятия исполнительного документа решением; вторая – сложность «правила первого исполнителя»; третья – отсутствие законодательного механизма передачи исполнительных производств; четвертая – возможность одновременного проведения действий несколькими исполнителями. Главным путем решения указанных проблемных вопросов докладчик назвал внесение законодательных изменений.
В завершение II сессии форумчане обсудили вопрос страхования деятельности частного исполнителя. Как напомнила Романа Навалькивская, вице-президент Лиги страховых организаций Украины, частный исполнитель обязан до начала своей работы застраховать свою гражданско-правовую деятельность перед третьими лицами и проинформировать Минюст о реквизитах договора страхования, сроках его действия, информации о страховике и страховой сумме. Минимальный размер последней, как подчеркнула докладчица, составляет 10 % общей суммы взыскания по исполнительным документам, которые находятся на исполнении у частного исполнителя в течение года, но не менее 1 тыс. минимальных размеров заработной платы по состоянию на начало соответствующего календарного года. Минимальная страховая сумма в 2017 году – 3 млн 200 тыс. грн.
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