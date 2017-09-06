Сегодня 06 сентября 2017 года, 14:30

Новый институт частных исполнителей в фокусе анализа участников II Международного форума по исполнительному производству

Вопросам функционирования нового для Украины института частного исполнителя была посвящена II сессия II Международного форума по исполнительному производству, которая проходила под модерацией руководителя судебной практики и арбитража ЮФ Evris Игоря Кравцова.

На пути частного исполнителя (от обучения до вступления в ассоциацию) акцентировал внимание Константин Силкин, первый заместитель директора Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины. На сегодня, по его данным, всего 1200 юристов изъявили желание стать частным исполнителем, поэтому говорить о каком-либо искусственном сдерживании доступа в новую профессию, равно как и о существенном увеличении количества частных исполнителей до оптимальных потребностей национального рынка, не приходится.

И если в нашей стране профессия частного исполнителя только зарождается, то во многих европейских государствах этот институт не только стал популярным, но и доказал свою эффективность. О нюансах профессии французского судебного пристава (его статусе, деятельности и доступе к информации об активах должника) рассказал вице-президент Национальной палаты судебных исполнителей (Франция) Патрик Сафар. Так, во Франции (численность населения страны более 60 млн жителей) судебный пристав – профессия довольно либеральная, в ней задействованы порядка 3 тыс. исполнителей (не считая наемных работников, которых около 10 тыс.). Судебный исполнитель Франции является государственным служащим, но его деятельность строится исключительно на частной основе. Судебный пристав уполномочен выполнять две ключевые функции: первая - вручать судебные акты, вторая - обеспечивать принудительное исполнение судебных решений и взыскание долгов.

Проблематике взаимодействия частных исполнителей с банками и другими взыскателями посвятила свое выступление Екатерина Шмидт, частный исполнитель Украины. По ее убеждению, законодатель предоставил частному исполнителю довольно широкие возможности в части проверки имущественного состояния должника. Чего не скажешь о полномочиях помощника частного исполнителя, которые, по словам г-жи Шмидт, являются слишком узкими (фактически они сведены к функциям деловода), что может негативно отразится на продуктивности работы частного исполнителя. Также представительница новой профессии видит проблему в возможности одновременного пребывания исполнительных производств относительно одного и того же должника в органах ГИС и у частного исполнителя.

Более детально на указанной проблематике в своем выступлении остановился советник, руководитель практики исполнительного производства Spenser & Kauffmann Алексей Соломко, рассказав о процессуальных конфликтах интересов в работе государственных и частных исполнителей. Он акцентировал внимание на том, что профильное законодательство не дает четкого определения понятию «сводное производство», но новая конструкция закона позволяет говорить о том, что объединение производства осуществляется только на уровне каждого отдельного субъекта исполнения - государственного либо частного. Г-н Соломко выделил четыре ключевые проблемы сводного производства: первая – подмена понятия исполнительного документа решением; вторая – сложность «правила первого исполнителя»; третья – отсутствие законодательного механизма передачи исполнительных производств; четвертая – возможность одновременного проведения действий несколькими исполнителями. Главным путем решения указанных проблемных вопросов докладчик назвал внесение законодательных изменений.

В завершение II сессии форумчане обсудили вопрос страхования деятельности частного исполнителя. Как напомнила Романа Навалькивская, вице-президент Лиги страховых организаций Украины, частный исполнитель обязан до начала своей работы застраховать свою гражданско-правовую деятельность перед третьими лицами и проинформировать Минюст о реквизитах договора страхования, сроках его действия, информации о страховике и страховой сумме. Минимальный размер последней, как подчеркнула докладчица, составляет 10 % общей суммы взыскания по исполнительным документам, которые находятся на исполнении у частного исполнителя в течение года, но не менее 1 тыс. минимальных размеров заработной платы по состоянию на начало соответствующего календарного года. Минимальная страховая сумма в 2017 году – 3 млн 200 тыс. грн.