Сегодня 06 сентября 2017 года, 14:30

Украинская юрфирма начала принимать оплату в Bitcoin

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» начала принимать цифровую валюту Bitcoin в качестве оплаты по счетам за профессиональные услуги.

«В Государственной фискальной службе Украины настаивают на том, что криптовалюта Bitcoin не может быть средством платежа. При этом такая позиция никак не подкреплена законодательной базой. Мы считаем, что операции с Bitcoin закону не противоречат, и начали их принимать, – говорит Михаил Ильяшев, управляющий партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры». – Bitcoin уже играет важную роль в международном бизнесе и мировой экономике, мы должны считаться с реалиями делового мира. Цифровые валюты уже здесь, и наши клиенты ожидают от нас гибкости при трансакциях, которые дает Bitcoin, а любые попытки фиксальных органов подменить собой Верховный Совет обречены на провал. Пока законодательный орган не запретит использование криптовалют, а это вряд ли произойдет, мы будем работать с ними».

В «Ильяшев и Партнеры» не видят юридических препятствий для приема Bitcoin, и приветствуют намерение Совета по финансовой стабильности определить правой статус криптовалют на Украине. «В Эстонии, где мы работаем с 2016 года, Bitcoin уже признали виртуальной валютой – альтернативным платежным средством – и намерены запустить собственную национальную криптовалюту Estcoin, обеспеченную государственными гарантиями, которая будет функционировать в стране наравне с евро», – отмечает Михаил Ильяшев.