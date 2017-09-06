Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 сентября 2017 года, 14:30

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Украинская юрфирма начала принимать оплату в Bitcoin

06 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» начала принимать цифровую валюту Bitcoin в качестве оплаты по счетам за профессиональные услуги.

«В Государственной фискальной службе Украины настаивают на том, что криптовалюта Bitcoin не может быть средством платежа. При этом такая позиция никак не подкреплена законодательной базой. Мы считаем, что операции с Bitcoin закону не противоречат, и начали их принимать, – говорит Михаил Ильяшев, управляющий партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры». – Bitcoin уже играет важную роль в международном бизнесе и мировой экономике, мы должны считаться с реалиями делового мира. Цифровые валюты уже здесь, и наши клиенты ожидают от нас гибкости при трансакциях, которые дает Bitcoin, а любые попытки фиксальных органов подменить собой Верховный Совет обречены на провал. Пока законодательный орган не запретит использование криптовалют, а это вряд ли произойдет, мы будем работать с ними».

В «Ильяшев и Партнеры» не видят юридических препятствий для приема Bitcoin, и приветствуют намерение Совета по финансовой стабильности определить правой статус криптовалют на Украине. «В Эстонии, где мы работаем с 2016 года, Bitcoin уже признали виртуальной валютой – альтернативным платежным средством – и намерены запустить собственную национальную криптовалюту Estcoin, обеспеченную государственными гарантиями, которая будет функционировать в стране наравне с евро», – отмечает Михаил Ильяшев.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 36 (1028) от 05/09/17 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 36 (1028)
Государство и юристы

Сдать назад

Отрасли практики

Агрорейдер

Судебная практика

Период бремени

Тема номера:

Финальное вступление

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом