Суд разрешил ГПУ осмотреть здание «1+1 Media»

Печерский райсуд г.Киева разрешил следователю Генеральной прокуратуры провести осмотр здания, где находится холдинг «1+1 Media» по делу о хищении средств в «Приватбанке». Об этом свидетельствуют материалы суда от 28 августа.
Cледователь ГПУ просил суд дать разрешение на осмотр жилищно-офисного здания со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом общей площадью 10 800 кв. м, которое расположено в Киеве по ул. Кирилловская, 23 (ранее улица Фрунзе).
Данное здание принадлежит ООО «Подол Недвижимость», в нем расположен медиахолдинг «1+1 Media» и телеканал ТЕТ.
Расследованием установлено, что в мае 2014 года Национальный банк и «Подол Недвижимость» заключили ипотечный договор по обеспечению требований НБУ как ипотекодержателя по договору рефинансирования от 3 марта 2009 года.
Предметом ипотеки по указанному договору выступило указанное здание.
В ходе расследования по факту злоупотребления служебным положением и завладения должностными лицами «Приватбанка» чужим имуществом следствие назначило комплексно-комиссионную оценочно-строительную, оценочно-земельную и товароведческую экспертизы указанного здания.
Для проведения осмотра здания следствие ходатайствовало об организации беспрепятственного доступа к объекту и надлежащих условиях работы во время осмотра. 28 августа суд удовлетворил ходатайство следствия.
Как известно, в начале июля генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о наличии вопросов к бывшему руководству Приватбанка и представителям Национального банка о незаконной выдаче кредитов в декабре 2016 года.
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