II Международный форум по исполнительному производству продолжает работу. Насколько текущее состояние дел в сфере исполнения судебных решений соответствует задумке реформаторов, в формате открытого интервью выясняли Олег Малиневский, партнер ЮК EQUITY и Сергей Шкляр, заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы.
«Обновлена процедура исполнительного производства, создан реестр должников, мы убрали срок добровольного исполнения, убрали некоторые дискреционные нормы и многое другое», — обозначил Сергей Шкляр основные новеллы, внедренные в ходе реформы в сегменте госисполнения.
Отвечая на вопрос о темпах доступа к профессии частных исполнителей, замминистра юстиции определил трехлетний срок формирования и популяризации института частных исполнителей, а значит и появления реальной конкуренции в этой сфере. В то же время он обратил внимание, что на данный момент частными исполнителями уже возбуждено семь производств и по имеющейся информации, несколько из них успешно завершены.
Был затронут и резонансный вопрос вознаграждения, которое выплачивается госисполнителям. По мнению Сергея Шкляра, определение суммы вознаграждения в процентном соотношении для госисполнителей является временной мерой, хотя для частных исполнителей именно такая модель представляется наиболее обоснованной. В то же время он подчеркнул, что речь идет не о зарплате, а именно о вознаграждении, на выплату которого бюджетные средства не расходуются. Олег Малиневский в свою очередь подверг сомнению обоснованность «привязки» суммы вознаграждения к сумме взыскания, подчеркнув при этом, что премирование госисполнителей должно сохранится. Он также высказал ожидание, что со временем все больше производств будут передаваться частным исполнителям.
Сергей Шкляр также прокомментировал ситуацию с уровнем исполнения судебных решений на Украине и рассказал о работе, которая ведется, в том числе, по усовершенствованию системы вознаграждения госисполнителей.
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