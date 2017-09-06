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Министр соцполитики рассказал, как можно увеличить размер своей пенсии

06 сентября 2017 года Источник:Finance.Ua

Пенсионная реформа также предусматривает вариант, когда человек продолжает работать после достижения пенсионного возраста. Тогда есть возможность увеличить размер будущей пенсии. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

«За каждый год, который вы работаете сверх – на момент выхода на пенсию – за каждый год прибавляется 6%. А если вы работаете более пяти лет, то за каждый сверх год, в том числе эти пять, будет начисляться 9%. Чем больше вы работаете – тем больше в конечном итоге у вас пенсия», – пояснил А.Рева.

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