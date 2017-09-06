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Экс-министр юстиции А.Лавринович заявил, что ему никто не сообщал о подозрении относительно изменения Конституции

06 сентября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Экс-министр юстиции Александр Лавринович сообщил, что ему никто не сообщал о подозрении относительно дела о возвращении к Конституции от 1996 года. Об этом он сказал в комментарии журналистам.

«В том, что они написали, что объявили подозрение, свидетельствует о некомпетентности, поскольку мне подозрение никто не объявлял, мне позвонили: «Мы вам будем объявлять подозрение». Говорю, что объявляйте. Пока такого акта не было. Я сказал, что скажите когда я приду лично. Возьму это подозрение», - заверил А.Лавринович.

Экс-министр пояснил, что принятие Конституции, изменения в Конституцию делаются в парламенте и их одобряет Глава государства.

«Что касается изменений в Конституции, то это делается в парламенте, одобряется президентом. Если при принятии Конституции нарушена процедура, то 13 раздел Конституции определяет в данном случае, которая должна быть процедура, и Конституция определяет, что в случае нарушения этой процедуры эти изменения считаются неконституционными. То, что инкриминируется, Конституционный суд принял решение о неконституционности процедуры 2004 года. Это было очевидно, с этим вопросом, кстати, обращались все фракции парламента в то время, к которым входил, кстати, и Юрий Луценко. И они просили их отменить. Конституционный суд выполнил свою миссию, принял решение, Министерство юстиции обязано печатать все решения Конституционного суда, и напечатало его. Более того, решение Конституционного суда вступают в силу с момента его провозглашения. Поэтому эти решения всегда печатаются вне очереди», - сказал он.

Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко сообщил, что Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины сообщил о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу по захвату государственной власти через изменение Конституции.

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