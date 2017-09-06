Сегодня 06 сентября 2017 года, 11:29

Украинскому рынку необходимо порядка 4 тыс. частных исполнителей, - Руслан Сидорович

Как изменилось состояние дел в государственной исполнительной службе после реформы? «Обязательность судебных решений» и «судебный контроль за исполнением судебных решений» - пустая декларация или реальность? Что изменилось за год действия нового законодательства: действия Минюста и статистика исполняемости судебных решений на Украине? Ответы на эти и другие актуальные вопросы искали участники II Международного форума по исполнительному производству в рамках первой сессии. Тон панельной дискуссии, посвященной первым оценкам реформы исполнительного производства, задавал управляющий партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» Сергей Боярчуков.

«Самой продуманной, системной и смелой» считает реформу исполнительного производства член Комитета Верховного Совета Украины по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Сидорович. При этом народный депутат признался, что не все революционные замыслы реформаторов удалось воплотить в жизнь, главным образом из-за высокого уровня популизма в нынешнем парламенте. Г-н Сидорович выразил убеждение, что «без здоровой конкуренции между государственными и частными исполнителями смешанная система принудительного исполнения решений не будет эффективной». А для обеспечения конкурентной среды необходимо постепенно увеличивать количество частных исполнителей. Как отмечалось, украинскому рынку необходимо порядка 4 тыс. частных исполнителей. «10, 20, 100 и даже 500 частных исполнителей коренным образом не изменят ситуацию на рынке», - подчеркнул г-н Сидорович. Кроме того, представитель профильного парламентского комитета рассказал, что уже завтра Верховный Совет Украины планирует рассмотреть во втором чтении президентский законопроект № 6232, который, как известно, не только позволит запустить деятельность нового Верховного Суда (ВС), но и концептуально обновит процессуальное законодательство.

Позитивно оценивает первые «плоды» реформы исполнительного производства и заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр. Большие надежды он возлагает на эффективность нового для Украины института частного исполнителя, который будет постепенно развиваться, увеличивая свои кадровые мощности. Сегодня есть разные подсчеты относительно оптимального для Украины количества частных исполнителей (2,5 тыс, или 3 тыс., или 4 тыс.), правда, сейчас, по данным г-на Шкляра, у новой профессии всего 94 представителя ( напомним, что 7 июля с.г. в Минюсте состоялось торжественное вручение удостоверений частного исполнителя лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен). Из них только 54 лица было внесено в Единый реестр частных исполнителей, то есть они получили возможность приступить к выполнению своих обязанностей.

В целом позитивную оценку реформенному процессу дал и директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти НАК «Нафтогаз Украины» Ярослав Теклюк, который также возлагает надежды на институт частных исполнителей. При этом лучшим индикатором эффективности реформы станет время, и одного года для того, чтобы уверенно говорить о действенности законодательных новаций, мало.

«Выход частных исполнителей на юридический рынок приведет к определенным рокировкам», - такой прогноз сделала Александра Павленко, управляющий партнер Pavlenko Legal Group. По ее убеждению, на фоне очевидных плюсов реформирования исполнительного производства, у данного процесса существуют и риски. «Снижение качества – это побочный эффект большинства новаций», - подчеркивает г-жа Павленко. По ее словам, на начальном этапе становления смешанной системы исполнения решений в условиях естественного процесса миграции кадров из государственной сферу в частную главный риск заключается в снижении качества исполнительного производства.

В ходе внесения изменений в профильное законодательство, по убеждению партнера ЮК EQUITY Вячеслава Краглевича, нужно было существенно усилить ответственность всех участников исполнительного производства, в том числе уголовную – за неисполнение судебных решений. Г-н Краглевич сторонник идеи о передаче большинства исполнительных функций в руки частных исполнителей. При этом он выразил убеждение, что все недочеты в применении нового законодательства откорректирует судебная практика.