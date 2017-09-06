Сегодня 06 сентября 2017 года, 11:29

На 21 сентября суд перенес слушание дела Януковича

Оболонский районный суд г.Киева отложил слушание дела по обвинению в государственной делу экс-президента Украины Виктора Януковича на 14:00 21 сентября.

«Для обеспечения качественного и достаточного времени для ознакомления с материалами дела защитника экс-президента Украины Виктора Януковича судом будет объявлен перерыв на 10:00 21 сентября ... учитывая, что вы (адвокат - ред.) обосновали невозможность участвовать в первой половине дня, перерыв объявлено до 14:00», - сказал судья В.Девятко.

Он отметил, что суд не будет ограничивать защитника в ознакомлении с материалами дела и подготовке ходатайств к судебным прениям.

Стоит отметить, адвокат экс-президента Максим Герасько просил суд предоставить ему три месяца на ознакомление с материалами уголовного дела.

«Мне было достаточно тех материалов, которые мне предоставил предыдущий адвокат, для того чтобы начать ознакомление с делом», - сказал М.Герасько.

Он добавил, что одного ознакомления в таком сложном деле мало, нужно еще время для подготовки ходатайств.

Отметим, М.Герасько сообщил суду, что 21 сентября в первой половине дня имеет четыре судебных заседания в других уголовных делах.

«Я считаю, что правовую позицию можно формировать со всеми материалами дела и после согласования позиции ... с моим клиентом», - сказал М.Герасько, отвечая на вопрос судьи, достаточно ли у него профессионализма для защиты В.Януковича по этому уголовному делу.

Напомним, на предыдущем заседании 17 августа назначенный В.Януковичу государственный адвокат Виталий Мешечек заявил самоотвод, отметив, что «уголовное производство является особенно сложным».

Суд удовлетворил его ходатайство и обязал региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи безотлагательно назначить нового адвоката.

Как сообщалось ранее, 21 августа новым адвокатом для обвиняемого в государственной измене экс-президента Виктора Януковича назначили Максима Герасько.

Отметим, 5 июля В.Янукович заявил, что не будет участвовать в украинском процессе по делу о государственной измене и отозвал из суда своих адвокатов.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.