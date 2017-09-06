Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 сентября 2017 года, 11:29

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Экс-министру юстиции А.Лавриновичу объявлено подозрение, – Генпрокурор

06 сентября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате власти. Об этом информирует генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в соцсети утром 6 сентября.

Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о «конституционноv перевороте» 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства, говорится в сообщении.

«На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УКУ экс-президенту Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер по незаконному, без решения единого органа законодательной власти на Украине – Верховного Совета – изменению действующей Конституции путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования», – написал Ю.Луценко.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 36 (1028) от 05/09/17 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 36 (1028)
Государство и юристы

Сдать назад

Отрасли практики

Агрорейдер

Судебная практика

Период бремени

Тема номера:

Финальное вступление

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом