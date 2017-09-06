Сегодня 06 сентября 2017 года, 11:29

Экс-министру юстиции А.Лавриновичу объявлено подозрение, – Генпрокурор

Экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате власти. Об этом информирует генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в соцсети утром 6 сентября.

Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о «конституционноv перевороте» 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства, говорится в сообщении.

«На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УКУ экс-президенту Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер по незаконному, без решения единого органа законодательной власти на Украине – Верховного Совета – изменению действующей Конституции путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования», – написал Ю.Луценко.