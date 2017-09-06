Сегодня 06 сентября 2017 года, 09:59

НАПК подтвердило декларацию министра внутренних дел А.Авакова за 2015 год

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Национальное агентство по предотвращению коррупции подтвердило поданную декларацию за 2015 год и нашло только одну ошибку в том, что указав доход в одной строке, министр не повторил ее в другом разделе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Прочитал в прессе заключение НАПК по проверке моей декларации за 2015 год. Уж не знаю, правда ли то, что написали журналисты - мне никто ничего не присылал и не показывал, но я рад - Наконец- то! После целого вороха запросов в рамках которых мне пришлось собирать справки и документы - начиная от торгово-промышленной палаты Италии и вплоть до заверенной копии книжки садового товарищества на несколько соток огорода с деревьями в селе Коробочкино, Чугуевского района Харьковской области. Стопка справок, запросов, ответов, подготовленных выписок и направленных в ответ на запросы документов занимает целых 2 ящика письменного стола», - написал А.Аваков.

«Я столь полно - и «вглубь и вширь» - первый раз собирал материалы по расшифровке электронной декларации. И, скажу Вам - это хорошо. Дисциплинирует, заставляет тщательней относится к документам.. и бесит - бесит, потому, что забирает колоссальное количество времени и ты вынужден первым сталкиваться с тем чего никто никогда не делал. Диалоги с помощником, помогавшим мне - что-то вроде: Как это заполнить? А что имеется ввиду под этой строкой? Знаешь? - Не знаю - спрошу завтра в НАПК - спросил - они тоже не знают, но думают, что наверно так... обычное дело. Запрос: - ваших указанных в декларации квартир нет в электронных реестрах - можете подтвердить?.. - Дык я ж их уже лет 15 декларирую, я ж не автор реестра - что ж мне делать, коли их в реестр не внесли еще? -.. ну. Ищите первичку.. и так везде..и искал.. и находил.. и так я среди старых фотографий и родительских документов и нашел ту самую книжку садового товарищества, где я вечность назад сажал с отцом сливы, которые наверное уже одичали», - добавил глава МВД.

«И знаете что - это все нормально - трудности роста - необходимый переходный период. Когда мы все привыкнем к такому тщательному отношению к декларациям, потихоньку (а лучше быстро) доведем до ума реестры - отшлифуем механизмы проверки, доведенные до автоматизма без субъективного фактора - то окажемся совсем в другой финансово-правовой среде - комфортной и понятной. Именно такая среда и будет основой стабильной экономики роста. Никак не иначе! А то, что после такой проверки, при всех моих "друзьях" и "доброжелателях", НАПК подтвердило поданную декларацию и нашло только одну ошибку в том, что указав доход в одной строке, я не повторил ее в другом разделе - очень рад! Это разъяснение по заполнению формы я выправлю. А собранные материалы по декларации переплету в фолиант, с выводом НАПК в конце. И буду хранить, как почетную грамоту первопроходцу», - отметил А.Аваков.

«Кстати никому не нужен садовый участок в Коробочкино с одичавшими сливами? Отдам в заботливые руки! Мы с отцом в 91м пробовали сажать там персик и айву, но персик зимой замерз, а айву поломали садовые воры.. И хоть и не был там лет 15..место душевное было, доброе.. Последний раз совсем недалеко проезжал там летом 14го с гвардейцами - на Купянск. Увидел съезд к садам.. и вспомнил то безмятежное время, когда по нам не стреляли русские минометы, а работникам Чугуевского авиаремонтного завода нарезали по 12 соток огорода в Коробочкино», - резюмировал глава МВД.