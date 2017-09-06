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АМКУ открыл дело за антиконкурентные согласованные действия на рынке сжиженного газа

06 сентября 2017 года Источник:Finance.Ua

Антимонопольный комитет возбудил дело по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа. Об этом журналистам сказал председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.

“Как мы информировали на прошлой неделе, мы проводим расследование. Уже было возбуждено фактовое дело по признакам антиконкурентных согласованных действий на этом рынке”, – сказал он.

По словам Терентьева, вчера было принято решение по назначению государственного уполномоченного Валерия Полюховича, а также открыто соответствующее дело.

Он пояснил, что на данный момент идет детальное планирование следующих шагов, и, соответственно, будут начаты процессуальные действия АМКУ.

“Мы с осторожностью относимся к таким доказательствам, как обнародованная смс-коммуникация между участниками рынка, которая появляется на определенном Интернет-издании, тем более при таком достаточно однобоком освещении… Но у нас есть несколько версий… Мы смотрим на отношения производителя с импортером, производителя с предприятиями оптовой торговли, деятельность украинских производителей и украинского ритейла. Мы анализируем каждый элемент, чтобы идентифицировать, где именно признаки антиконкурентных действий имели место, и дать соответствующую оценку”, – отметил глава АМКУ.

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