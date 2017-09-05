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С 14 сентября стартуют заседания ВСП по рассмотрению материалов кандидатов в ВС

05 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

С 14-25 сентября с.г. состоятся заседания Высшего совета правосудия по рассмотрению материалов о внесении представления Президенту Украины о назначении кандидатов на должности судей Верховного Суда.

С проектом повестки дня заседания можно ознакомиться по ссылке.

Будет проводиться онлайн-трансляция.

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