С 14 сентября стартуют заседания ВСП по рассмотрению материалов кандидатов в ВС

С 14-25 сентября с.г. состоятся заседания Высшего совета правосудия по рассмотрению материалов о внесении представления Президенту Украины о назначении кандидатов на должности судей Верховного Суда.
С проектом повестки дня заседания можно ознакомиться по ссылке.
Будет проводиться онлайн-трансляция.Читайте также:
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